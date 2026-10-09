Gimnasia no pudo con San Lorenzo

Perdió de visitante 89-73 por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este jueves de visitante frente a San Lorenzo por 89 a 73, en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido, que se jugó en el Polideportivo Roberto Pando, tuvo el arbitraje de Fabricio Vito, Ezequiel Macías y Romina Morales, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 20-22, 38-40 y 67-54.

El encuentro comenzó con Gimnasia llevándose puesto al Ciclón y rápidamente logró un parcial de 6-0, gracias a una buena distribución de pelota. Con el correr de los minutos, San Lorenzo logró acomodarse, igualó el juego en 10. A partir de ese momento, los de Boedo ajustaron la defensa y con un parcial de 5-0 pasó al frente.

Sin embargo, el Verde se recuperó y volvió a liderar en el tanteador (22-20). Con el liderazgo, los comandados por Pablo Favarel pisaron el acelerador e hizo crecer la diferencia a 6 (32-26). Pero sobre el final, San Lorenzo se recuperó y achicó la distancia a 2 (40-38) de cara al descanso, informó Prensa San Lorenzo.

En la segunda mitad del partido, San Lorenzo salió con otra actitud: mantuvo buenas defensas y aprovechó las oportunidades de tiro para pasar al frente (43-40). Ese fue el impulso que necesitó los dirigidos por Gonzalo García para estirar aún más la diferencia y escaparse en el marcador (67-54).

En los últimos 10 minutos de juego, con mayor tranquilidad, los de Boedo movieron la pelota, aprovecharon sus oportunidades y terminaron consolidando un gran triunfo para comenzar la temporada de la mejor manera.

El “Verde” continuará en las próximas horas viaje hacia Chivilcoy para visitar este sábado a Racing, que en esta misma jornada le ganó de local y en doble suplementario a San Martín de Corrientes por 126 a 123.

Síntesis

San Lorenzo 89 / Gimnasia 73

San Lorenzo (20+18+29+22): Nicolás Aguirre 12, Eric, Flor 5, Raynere Thornton 15, Marcos Mata 10 y Cli’Ron Hornbeak 7 (fi); Antun Maricevic 11, Lucas Gargallo 3, Leonel Schattmann 12, Santiago Calderón 14, Thiago Roca 0, Joaquín Actis 0 y Valentino Nesci 0. DT: Gonzalo García.

Gimnasia (22+18+14+19): Emiliano Toretta 15, Felipe Inyaco 6, Martiniano Dato 12, Obijualum Okafor 2 y Carlos Rivero 5 (fi); Valentín Forestier 0, Benjamin Stevens 5, Marcos Chacón 13, Sebastián Carrasco 15 y Gino Balbo 0. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 20-22, 38-40 y 67-54.

Arbitros: Fabricio Vito, Ezequiel Macías y Romina Morales.

Estadio: Polideportivo Roberto Pando.