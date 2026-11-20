El pívot irlandés-canadiense finalizó este viernes su vínculo con el club comodorense que participa en la Liga Nacional de Básquetbol.

El pívot irlandés-canadiense, Benjamin Stevens, no continuará formando parte del plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia para lo que resta de la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquetbol.

Desde la institución “queremos agradecerle por su aporte y profesionalismo, tanto dentro como fuera de la cancha, durante su paso por el club”, destacó el club Gimnasia en un comunicado de prensa.

Durante su participación en la Liga Nacional, Stevens disputó 12 partidos con la camiseta del “Verde”, en los que promedió 4,1 puntos y 4,7 rebotes, registrando un 62% de efectividad en tiros de dos puntos.

Por otra parte, el plantel que conduce Pablo Favarel, realizó este viernes un nuevo entrenamiento con miras al partido que se jugará el domingo a las 20 ante Boca Juniors en el Socios Fundadores.

El equipo volverá a trabajar este sábado, mientras que también lo hará el domingo en horas de la mañana y por la tarde-noche se medirá con el “Xeneize” en busca de su décima victoria en la temporada.