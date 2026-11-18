El pívot senegalés, de 25 años y 2,06 metros de estatura, arribó a la ciudad y por la tarde realizará su primer entrenamiento con el campeón de la Liga Nacional.

Amar Sylla llegó a Comodoro y se suma a las prácticas de Gimnasia

El pívot senegalés Amar Sylla arribó a Comodoro Rivadavia y ya se encuentra en la ciudad para incorporarse a los entrenamientos de Gimnasia y Esgrima, de cara a los próximos compromisos del conjunto patagónico en la Liga Nacional y la Basketball Champions League Americas.

El interno de 25 años y 2,06 metros de altura tendrá su primer entrenamiento junto al plantel este miércoles por la tarde, bajo las órdenes de Pablo Favarel, con el objetivo de comenzar su adaptación al equipo y ponerse a disposición del cuerpo técnico.

Su llegada se da en la previa del encuentro frente a Boca Juniors, que se disputará este domingo, desde las 20, en el estadio Socios Fundadores, por una nueva fecha de la Liga Nacional.

Además, Sylla se incorpora al equipo pensando en el desafío internacional que tendrá el Mens Sana en diciembre, cuando dispute la primera ventana de la fase de grupos de la Basketball Champions League Americas. Gimnasia integrará el Grupo C y afrontará sus primeros compromisos en la ciudad de Paysandú, Uruguay.

De esta manera, el conjunto Mens Sana suma una nueva pieza a su plantel y continúa con su preparación para afrontar los próximos desafíos de la temporada.