El base chileno de Gimnasia de Comodoro analizó el presente del equipo y habló del duro desafío que le espera el domingo en el Socios Fundadores.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia regresó este lunes a sus entrenamientos, ya con miras al partido que jugará el domingo de local ante Boca Juniors, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

En ese contexto, de esta nueva práctica llevada a cabo en el Socios Fundadores no formaron parte el base Emiliano Toretta y el ala-pívot Anyelo Cisneros, aunque ambos la presenciaron sentados a un costado de la cancha.

Toretta se recupera de un desgarro muscular que sufrió en la zona del pectoral derecho y Cisneros padece tortícolis, molestia que venía arrastrando, aunque no le impidió estar en la victoria ante Platense (68-58).

Quienes sí pudieron trabajar con normalidad fueron el resto de los integrantes del plantel. Es así que entrenaron Sebastián Carrasco, Felipe Inyaco, Martiniano Dato, Obiajulum Okafor, Carlos Rivero, Marcos Chacón, Valentín Forestier y Benjamin Stevens, junto a los juveniles Jesús Centeno, Gino Balbo, Segundo Lasarte, Yoscar Dinza y Natalio Santacroce.

Luego de la práctica, Sebastián Carrasco -figura con 24 puntos en la victoria ante el "Calamar"- habló de todo con El Patagónico: del momento que atraviesa el equipo, que se encuentra entre los primeros puestos, del triunfo ante Platense, del duelo que se viene ante Boca y de lo que significa para él cuando la gente corea el "chileno... chileno..." en el Socios Fundadores.

- ¿Cómo estás transitando tu segunda temporada en Gimnasia, donde hace poco te coronaste campeón?

Estamos bien, nos estamos acoplando ya que tuvimos nuevos jugadores que se integraron al equipo, así que creo que por ahí todavía estamos lejos de alcanzar nuestro nivel y la forma en que queremos jugar, obviamente, pero estamos bien. Quedaron muchos jugadores que nos conocemos y eso es un plus para nosotros como equipo. Estoy contento de estar acá, feliz de jugar por Comodoro; también vino 'Pipe' (Felipe Inyaco), ya que tener un chileno acá te hace más agradable todo, el día a día es más cómodo. Así que está siendo una temporada entretenida y creo que empezamos bien. Lo importante es cómo se termina todo esto, así que fue un gran comienzo, pero hay que estar con la mente fría, ya que todavía podemos seguir mejorando y tenemos que ir buscando esa versión día a día.

- ¿Qué se siente tener de compañero en el equipo a Felipe Inyaco, además de compartir en la selección chilena?

Es muy agradable y entretenido estar con él. Lo conozco hace varios años y se siente esa química. Al ser del mismo país, tener gente en común, algún tema de conversación y hasta chistes, hace que el día a día sea mucho más ameno. La verdad es que es muy lindo compartir acá con él.

- ¿Por qué le ganaron el último sábado a Platense?

Creo que lo ganamos porque sabíamos que el partido nos lo íbamos a llevar. Platense jugó bien, nos complicó bastante acá, pero a la hora de cerrar el juego estuvimos más firmes y seguros. Por ahí tenemos esa experiencia de cerrar partidos; con los chicos ya hemos definido juegos importantes. Esta vez volvimos a cerrar un gran encuentro que estuvo parejo hasta el final. Lo sacamos adelante en el último cuarto, y por eso tenemos que mantener la cabeza fría en los cierres. Después, creo que nos falta mejorar en el transcurso del partido: tenemos que estar un poco más concentrados en ciertas cosas y en determinados jugadores de ellos que nos hicieron daño y nos anotaron. Tenemos que defender mejor a cada jugador; igual los dejamos en pocos puntos, pero todavía lo podemos hacer mejor tanto atrás como adelante.

- ¿Cómo tienen que plantearle el partido a Boca, que es un durísimo rival?

Tenemos que salir a jugarle de igual a igual. Ellos vienen acá a nuestra casa y tenemos que hacer sentir a la gente; sabemos que se va a llenar, porque contra Boca o sea el rival que sea, el Socios siempre está repleto. Va a ser un lindo partido. Boca tiene un equipazo, con grandes jugadores, y lo ha hecho bastante bien. Siempre es lindo jugar contra este club y creo que tenemos que salir a ganar desde el minuto uno. Tenemos las herramientas para hacerlo, los jugadores y el sistema adecuado para poder ganarle. Debemos preparar el partido tal cual lo hicimos con los otros, ya que va a ser un encuentro más de la Liga y, sin pensar cuál va a ser el rival, tenemos que jugar de la misma forma todos los juegos.

Están entre los primeros lugares con la chance de clasificar a la Copa Islas Malvinas, pero después está la Champions.

Vamos partido a partido y mejorando día a día. Creo que ya estamos con el rodaje necesario en esta Liga; ya llevamos una gran cantidad de partidos a pesar de que el torneo todavía es joven. Tenemos varios juegos en el cuerpo y creo que eso nos sirve para disputar la Champions y enfrentar los torneos que vienen. Boca va a ser un gran rival para medirnos previo a la Champions. Y respecto a la Copa Islas Malvinas, a nosotros nos gusta estar en la parte alta de la tabla y para eso tenemos que seguir ganando. Tenemos como objetivo clasificar a todas las copas que podamos, así que si logramos estar en esa copa, será un lujo. Vamos a trabajar para poder seguir subiendo escalones y ojalá alcanzar la cima de la tabla.

- ¿Qué sentís cuando de la tribuna corean el “chileno…chileno…?

Es algo lindo; para mí, que la gente argentina coree de dónde soy yo, mi país, creo que nos une un poco más. Siento esa adrenalina y emoción de saber que a la gente le gusta mi juego y que también valora que doy todo por el club. Y ahora espero también que ese grito sea para 'Pipe', que lo viene haciendo muy bien, a nosotros nos ha ayudado mucho y ha sido un gran aporte para el equipo. Así que ojalá se repliquen los gritos también para él.

En tu partido debut anotaste 19 puntos y en la noche de la consagración también. ¿Te diste cuenta de eso?

¡Es verdad, tenés razón! En mi primer partido y el último fueron 19, mirá… Me acordaba que hice los 19 puntos en los dos partidos, pero no lo había asimilado. Y bueno, son cosas que pasan.