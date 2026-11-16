Automovilista chocó contra un poste de telefonía en Lisandro de la Torre

Un accidente de tránsito se registró este lunes, alrededor de las 8:40, sobre la avenida Lisandro de la Torre al 2699, cuando un automovilista perdió el control e impactó contra un poste del tendido de telefonía.

Personal de la Comisaría Seccional Quinta intervino en el lugar y constató que el vehículo involucrado era un Toyota Etios, dominio AA-180-FU, conducido por un hombre de 34 años, identificado por sus iniciales como J.T., quien presentó toda la documentación reglamentaria en regla.

De acuerdo con el relevamiento policial, el choque no provocó personas lesionadas y dejó únicamente daños materiales en el automóvil y en la infraestructura de servicios. Por ese motivo, no fue necesaria la intervención de una ambulancia.

Tras el impacto, los efectivos labraron el acta de choque correspondiente y notificaron a la cooperativa eléctrica local y a la empresa de telefonía responsable del poste, a fin de que pudieran evaluar los daños y realizar las reparaciones necesarias.