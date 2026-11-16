Saquean una vivienda en Rada Tilly y no hay sospechosos

Los delincuentes forzaron la puerta de ingreso y aprovecharon que la casa estaba desocupada.

La Policía del Chubut investiga un robo ocurrido durante la madrugada del sábado en una vivienda del sector norte de Rada Tilly. Los delincuentes forzaron la puerta de acceso e ingresaron al inmueble, de donde sustrajeron 90.000 pesos, una notebook y varios perfumes.

El hecho fue advertido cerca de las 00:45 en una propiedad ubicada sobre la calle Vapor Guardia Nacional, a pocos metros de su intersección con la avenida Piedrabuena.

De acuerdo con la información policial, los autores aprovecharon que la vivienda se encontraba sin moradores para ingresar por la fuerza. El propietario descubrió lo sucedido al regresar al domicilio y escuchar ruidos sospechosos provenientes de la planta alta, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

Cuando los efectivos de la comisaría local llegaron al lugar, los delincuentes ya habían escapado. Según las primeras averiguaciones, habrían utilizado un paredón medianero para salir de la propiedad y luego continuaron la huida por la avenida Piedrabuena.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y de la División de Investigaciones, quienes realizaron las pericias correspondientes y comenzaron con el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para intentar establecer la identidad de los responsables.

Desmintieron que hubiera personas maniatadas

Por otra parte, desde la dependencia policial desmintieron versiones que circularon masivamente a través de audios compartidos en grupos vecinales de mensajería, en los que se afirmaba que una familia había sido reducida y maniatada durante el asalto.

Las autoridades aclararon que la vivienda estaba desocupada al momento del ingreso de los delincuentes, por lo que no hubo personas sometidas durante el robo. Además, expresaron su preocupación por la difusión de información incorrecta que puede generar alarma entre los vecinos de Rada Tilly.