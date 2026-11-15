En El Atardecer avanza el proyecto de la red de gas

“Nos habíamos comprometido con el proyecto del gas y hoy es un hecho”. Así lo manifestó el intendente en el 10° aniversario del barrio.

El barrio El Atardecer celebró su 10° aniversario con un encuentro encabezado por el intendente Othar Macharashvili, junto a integrantes del gabinete municipal, concejales y vecinos.

Durante la jornada se entregaron reconocimientos a los primeros pobladores y a vecinos de generaciones mayores. También se realizó el descubrimiento de un cartel identificatorio de calle, iniciativa vinculada a la propuesta de utilizar nombres de áreas protegidas, en reconocimiento al patrimonio natural de la región.

En ese marco, Macharashvili destacó el trabajo de los vecinos a lo largo de esta década. “Quiero felicitarlos por estos diez años y por el compromiso que tienen con el lugar donde viven. Conversando con los vecinos, uno nota el cariño que sienten por el barrio. Esa pertenencia es fundamental para seguir trabajando juntos, mejorando los servicios y logrando que El Atardecer continúe creciendo de manera ordenada, con las condiciones de habitabilidad que necesitan”, expresó.

En ese sentido, recordó el compromiso asumido con los vecinos respecto del proyecto de gas. “Nos habíamos comprometido a avanzar con el proyecto, la factibilidad y la licitación para llevar el gas al barrio, y hoy podemos decir que es un hecho. Ya firmamos el convenio con Camuzzi. Sabemos que implica una inversión importante, pero el gas es un servicio esencial. No es un gasto, es una inversión para mejorar la calidad de vida de las familias”, afirmó.

El jefe comunal también valoró la perseverancia de la comisión vecinal para impulsar las mejoras. “Quiero reconocer la templanza y la tenacidad con la que vienen trabajando para alcanzar estos objetivos. Todavía quedan desafíos por resolver, por lo que tenemos que seguir dialogando y trabajando juntos, con la voluntad de dar respuestas y construir mejores condiciones para todos”, sostuvo.

Además, adelantó que el municipio gestionará luminarias para un espacio que un vecino pondrá a disposición de los chicos, con el objetivo de generar un lugar de esparcimiento para desarrollar actividades recreativas.

El presidente de la Asociación Vecinal, Pablo Gigena, valoró el camino recorrido y el acompañamiento recibido por parte del Municipio. “Hoy podemos ver reflejado el trabajo de estos años y los desafíos que nos fuimos planteando como comisión. Muchos los estamos logrando gracias al compromiso de los vecinos y al acompañamiento del municipio, que siempre nos recibió, nos escuchó y nos dio respuestas”, manifestó.

“Sin el trabajo del equipo municipal y el compromiso del intendente sería muy difícil avanzar. Siempre nos transmitió que tuviéramos paciencia y que íbamos a ir concretando los proyectos. Hoy, descubrir este cartel representa mucho para nosotros porque es parte de nuestra identidad, del sentido de pertenencia y del futuro que queremos construir para nuestros chicos”, agregó.