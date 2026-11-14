El hecho ocurrió este sábado por la mañana en un comercio ubicado sobre avenida Tehuelches al 125.

Detuvieron a un hombre que intentó robar 14 perfumes de una farmacia en Km. 3

Un hombre de 35 años fue detenido este sábado por la mañana luego de intentar sustraer 14 perfumes de una farmacia ubicada sobre avenida Tehuelches al 125, en el barrio General Mosconi.

El episodio ocurrió alrededor de las 10:30, cuando efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas observaron al sospechoso salir del establecimiento. Instantes después, un empleado del comercio salió del local y alertó a los uniformados sobre el intento de robo.

Al intervenir, los policías encontraron uno de los perfumes oculto entre las prendas del hombre. Además, el sospechoso entregó otros 13 productos que llevaba dentro de una mochila.

En total, los 14 perfumes recuperados fueron valuados en $519.120 y restituidos al comercio por disposición de la funcionaria fiscal interviniente.

Asimismo, se informó que la farmacia cuenta con cámaras de seguridad que habrían registrado el episodio.

El hombre quedó detenido y deberá comparecer en una audiencia de control de detención, cuya fecha y horario serán confirmados.