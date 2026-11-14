En una vivienda del barrio General Mosconi, efectivos de Investigaciones secuestraron la computadora.

Recuperan en Comodoro la notebook robada a un médico de Esquel

La investigación por el robo ocurrido el pasado martes 10 de noviembre en la vivienda del médico cirujano Víctor Futten, en Esquel, tuvo avances en Comodoro Rivadavia. En un allanamiento realizado en el barrio General Mosconi, la Policía logró recuperar la notebook Samsung sustraída y detuvo a dos personas sospechadas de participar en el hecho.

El operativo fue llevado adelante por la División Policía de Investigaciones (DPI) de Esquel, con la colaboración de efectivos de la misma dependencia de Comodoro Rivadavia.

Durante el procedimiento, además de la computadora, los investigadores secuestraron una PlayStation 5, una valija, prendas de vestir pertenecientes al damnificado, teléfonos celulares de los imputados y un automóvil que habría sido utilizado para concretar el robo.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que el vehículo presentaba características de un automóvil “gemelo”. Asimismo, en el domicilio encontraron otros elementos que serían producto de un hecho delictivo diferente.

La recuperación de la notebook representaba una preocupación particular para el profesional, debido a la documentación y los archivos que almacenaba.

Futten había solicitado colaboración pública para localizar el equipo y explicó que contenía información vinculada con su actividad médica, proyectos y documentación personal.

Entre los archivos había datos relacionados con el programa de ablación del INCUCAI, fundamentales para avanzar en su participación en procedimientos de trasplantes renales en Esquel.

En el domicilio allanado fueron identificadas dos personas señaladas como presuntas autoras del robo. Según informó la Policía, ninguno de los sospechosos tiene residencia en Esquel y ambos fueron detenidos durante el procedimiento.

Los involucrados quedaron a disposición de la Justicia. En las diligencias también participaron efectivos de Policía Científica y personal de las divisiones de Investigaciones.

De esta manera, el trabajo conjunto entre las dependencias policiales de Esquel y Comodoro Rivadavia permitió recuperar la computadora y avanzar en el esclarecimiento del robo denunciado por el médico.