Escuchaba ruidos extraños y descubrió que su ex vivía en el tanque de agua

En un acto sorprendente que dejó perplejos a los residentes de un tranquilo barrio de la zona sur de la capital de Santiago del Estero, una mujer descubrió que su ex pareja había estado ocultándose en un insólito lugar: la estructura de ladrillo del tanque de agua de su vivienda. Desde luego, el episodio trasciende un simple conflicto doméstico, sugiriendo una complejidad en las dinámicas interpersonales que reviste un grado considerable de preocupación para las autoridades.

La situación se desarrolló en una propiedad ubicada en la Manzana 65 del barrio Siglo XXI. Allí, la propietaria había comenzado a percibir ruidos inusuales provenientes del techo de su hogar. Fue tras dos noches sucesivas de esta inquietante situación que logró vencer su inquietud inicial y, en busca de explicaciones razonables para dejar atrás sus temores, decidió recurrir al auxilio de la fuerza pública. Esto provocó la intervención de personal policial dispuesto a investigar el caso.

A su llegada, los efectivos constataron la presencia de efímeros pero reveladores indicios en las cercanías del tanque de agua: un par de zapatillas de color negro, en aparente desuso, y una frazada, ambos abandonados de manera descuidada. Estas pertenencias pertenecían al hombre en cuestión, quien había estado utilizando dicho refugio como albergue nocturno por algunos días, con el objetivo de resguardarse del clima.

Se dio a conocer que el individuo era, presumiblemente, una persona en situación de calle. Distanciado de su expareja tras una ruptura reciente y presuntamente también excluido de la casa de su madre donde residía, tomó la drástica decisión de encontrar cobijo en el particular entorno de la estructura del tanque de agua que alguna vez compartió con su pareja.

Si bien no hubo una denuncia penal emitida por parte de la afectada desde un inicio, el caso trascendió provocando la intervención del brazo legal. Finalmente fue puesto en conocimiento de la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar, que no tardó en actuar ante un potencial peligro. Bajo la jurisdicción de la sensibilizada fiscal Silvia Jaime Luna, se implementaron medidas inmediatas de protección para la residente. Dentro de estas disposiciones, incluyeron la implementación de un dispositivo conocido como 'botón antipánico' en el teléfono móvil de la mujer.