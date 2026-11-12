Le adjudicaron un lote, no construyó y lo vendió cuando lo iba a perder

Durante la mañana de este jueves, personal municipal avanzó con la recuperación de un lote que había sido adjudicado en 2016 y que, tras varios años de inspecciones e intimaciones, no registró avances significativos en su construcción. Desde el área de Tierras remarcaron que no se permitirá la comercialización de terrenos públicos y que los lotes deben cumplir con su finalidad habitacional.

El secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, afirmó que “la tierra que otorga el Municipio es para que las familias adjudicatarias habiten el lote, no para que sea un producto negociable. Seguimos la política de tierras que marcó el intendente Othar Macharashvili desde el comienzo, siempre desde el marco de la legalidad y la responsabilidad” indicó.

Al respecto, el funcionario fue contundente al señalar “no vamos a permitir que los adjudicatarios vendan tierra pública. Seguimos trabajando en distintos frentes para poder dar respuestas a los vecinos de toda la ciudad, como lo hacemos con los vecinos que continúan legítimamente con sus demandas de regularización, actualización y solicitudes de lotes", señaló.

Según se informó, al momento de la adjudicación la beneficiaria realizó el cercado del predio y comenzó algunos trabajos de cimentación. Sin embargo, con el paso del tiempo, y pese a las reiteradas notificaciones municipales para que continuara con la construcción y avanzara hacia la ocupación efectiva del lote, las inspecciones constataron que no existían progresos significativos.

Ante esta situación, el Municipio resolvió recuperar el terreno, en cumplimiento de las condiciones establecidas para la adjudicación de tierras fiscales. No obstante, una vez recuperado el lote, se pudo conocer que la anterior adjudicataria habría concretado una venta a un particular, quien posteriormente se presentó ante el área de Tierras con la intención de regularizar la situación dominial y de ocupación.

Desde el Municipio también indicaron que el particular fue notificado para retirar los elementos y materiales que permanecían en el predio. Al no concretarse el retiro, se procedió al secuestro de los materiales, que fueron trasladados al corralón municipal, donde podrán ser recuperados por su propietario mediante la presentación de la documentación que acredite su titularidad.

En paralelo, y una vez concretado el recupero, el terreno fue adjudicado a una nueva familia, por lo que se busca garantizar que el predio quede libre de elementos y en condiciones para que sus nuevos beneficiarios puedan avanzar con el proyecto habitacional.