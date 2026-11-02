Benetton vendió sus 900.000 hectáreas en la Argentina

Los accionistas y directores de la firma Adecoagro adquirieron la totalidad de las tierras que el holding italiano tenía en el país, entre ellas en Chubut.

Los accionistas de Adecoagro compraron las más de 900.000 hectáreas -una superficie equivalente a la de Puerto Rico y Chipre juntos- que el Grupo Benetton tenía distribuidas en cuatro provincias argentinas, en una operación que marca la salida definitiva del holding italiano del agro del país.

La transacción, confirmaron fuentes con conocimiento de la operación, transfiere el control de las dos únicas firmas agropecuarias que Benetton mantenía en la Argentina, con más de un siglo de historia en la Patagonia. La adquisición no fue realizada por Adecoagro como compañía, sino por sus socios y directores.

Los ejecutivos compraron dos empresas que hasta ahora pertenecían al holding italiano: la Compañía de Tierras Sud Argentino (CTSA) y Ganadera Cóndor. Juntas concentran tierras en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Mariano Bosch, CEO de Adecoagro, encabeza el grupo de accionistas que concretó la compra. La conducción operativa de CTSA no cambia: Agustín Dranovsky continuará como director ejecutivo de la compañía.

El activo adquirido tiene un peso considerable en el agro argentino. CTSA es la firma con mayor posesión de hectáreas del país: más de 900.000 distribuidas en Chubut (33%), Santa Cruz (60%), Río Negro (5%) y Buenos Aires (2%). Su negocio central es la cría de ganado ovino y bovino y la producción de lana, segmento en el que ocupa el primer lugar a nivel nacional.

En sus campos pastan alrededor de 260.000 cabezas ovinas y unas 22.000 vacunas, concentradas principalmente en la zona de cordillera entre Esquel y Bariloche, y el resto en Balcarce. De ese rodeo, unos 80.000 animales pasan por esquila cada año, con una producción de aproximadamente 1 millón de kilos de lana. En materia agrícola, la empresa siembra alrededor de 7.500 hectáreas de maíz, trigo, soja y girasol, y destina otras 700 hectáreas a la producción de forrajes como avena, vicia y alfalfa.

En el segmento forestal, donde ingresó en 1992, cuenta con 10.000 hectáreas implantadas principalmente de pinos, con proyectos de instalación de un vivero propio para autoabastecimiento de plantines.

La cadena de valor de CTSA también tiene un eslabón industrial. La empresa opera el frigorífico Faimali, con dos plantas procesadoras de cordero y liebre ubicadas en Río Gallegos, a poca distancia del Estrecho de Magallanes. La capacidad de faena es de 2.500 corderos diarios.