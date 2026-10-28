A raíz de una denuncia vecinal, la Municipalidad concretó un operativo para recuperar un lote fiscal.

Un lote fiscal del San Cayetano estaba usurpado y se vendía en redes sociales

Personal de la Secretaría de Ordenamiento Territorial concretó este miércoles por la mañana la intervención y restitución de un lote fiscal ubicado en el barrio San Cayetano.

El procedimiento se originó a partir de una alerta formal realizada desde el barrio. Ante el aviso, personal municipal se hizo presente en el lugar para realizar las constataciones técnicas pertinentes, verificando que se trataba de una toma ilegal de parcela.

Asimismo, los inspectores detectaron que los ocupantes se habían excedido en los límites, usurpando una superficie mayor y constataron que el predio estaba siendo ofrecido y comercializado de manera ilegal a través de las redes sociales.

Durante la inspección, los equipos técnicos advirtieron la presencia de una conexión irregular de energía eléctrica, por lo que se dio aviso inmediato a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) para que procediera a realizar las verificaciones y cortes correspondientes en resguardo de la seguridad pública.

En relación al procedimiento implementado por el Municipio para poner fin a este tipo de maniobras, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, remarcó la premisa establecida por el intendente Othar Macharashvili de no permitir las usurpaciones para avanzar firmemente en el reordenamiento de la ciudad y brindar seguridad a todos los vecinos.

En ese marco, el funcionario destacó el compromiso de los agentes que “actuaron con rapidez y profesionalismo ante la denuncia de los vecinos para frenar una ocupación ilegal que buscaba lucrar con tierras de todos los comodorenses”.

Además, el funcionario subrayó la importancia de la participación ciudadana y el trabajo interinstitucional para que las políticas de ordenamiento territorial se desarrollen de manera efectiva. “Desde el Municipio no vamos a permitir que se comercialicen terrenos fiscales, ni que se vulnere la planificación de nuestra ciudad”, concluyó el funcionario.