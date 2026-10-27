Un motociclista de 20 años terminó herido tras un choque en Yrigoyen y Gatica

El joven fue trasladado al Hospital Regional con fuertes dolores en ambas piernas. La colisión con una Toyota Hilux ocurrió este martes, alrededor de las 19:20.

Un joven de 20 años resultó herido este martes al chocar la Kawasaki de 500 cc que conducía contra una Toyota Hilux en el cruce de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Gatica. Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional, consciente y estable, con intensos dolores en ambas piernas.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:20 y motivó una alerta del Centro de Monitoreo. Efectivos de la Comisaría Seccional Tercera acudieron al cruce, asistieron a los involucrados y ordenaron la circulación. Los agentes que auxiliaron al motociclista señalaron que estaba muy golpeado.

La camioneta, una Hilux gris, era conducida por J. Á. Q., un albañil de 56 años. Según declaró a la Policía, circulaba por Gatica de oeste a este y cruzó con el semáforo en verde cuando la motocicleta, guiada por L. O., avanzó por Yrigoyen de norte a sur y habría pasado en rojo. Esa versión quedó sujeta a las pericias.

Darío, un vecino que presenció el choque mientras viajaba en su camioneta por la ruta nacional, coincidió con el relato del conductor y planteó que el joven pudo haberse encandilado. “Para mí venía encandilado, no vio el semáforo y se chocó con la trompa de la camioneta”, expresó a Crónica. El testigo vinculó esa posibilidad con el visor bajo del casco.

El vecino también se detuvo a auxiliar al motociclista y se comunicó con sus familiares. “Paré para ayudarlo porque estaba tirado en el asfalto. Estaba consciente en todo momento, me dijo el número de la madre y yo llamé a la familia”, relató.

El personal médico examinó al joven y dispuso su traslado inmediato al Hospital Regional. Por su parte, el inspector Quiñenao, de la Dirección General de Tránsito, realizó el control de alcoholemia al conductor de la Hilux, que arrojó un resultado de 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

La Policía preservó la escena para las actuaciones de Criminalística. También intervino Policía Científica, que tomó fotografías del lugar, mientras Tránsito Municipal colaboró con los efectivos de la Seccional Tercera.

En ese tramo de Yrigoyen, la circulación de norte a sur se encuentra reducida a un carril por trabajos de repavimentación. Las pericias deberán establecer la mecánica del choque y las responsabilidades.