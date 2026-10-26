El siniestro ocurrió este lunes frente al Centro Cultural, en avenida Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio. Ambos conductores resultaron ilesos y dieron negativo en los controles de alcoholemia.

Un auto chocó contra un parante y un camión lo impactó de atrás

Un Chevrolet Prisma y un camión Scania R114 protagonizaron un choque este lunes por la mañana en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio, en el centro de Comodoro.

Según informó la Seccional Primera, el automóvil golpeó primero contra un parante vial. Luego, el camión que circulaba detrás lo impactó en la parte posterior.

El Prisma era conducido por un hombre de 57 años, mientras que al volante del Scania iba un joven de 23. El hecho ocurrió antes del mediodía y ninguno de los dos sufrió lesiones.

Personal de Tránsito Municipal realizó los controles de alcoholemia a ambos conductores, con resultados de 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las autoridades indicaron que ninguno de los involucrados incurrió en infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. Finalizadas las actuaciones, se liberó la calzada.