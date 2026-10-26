Cierra la sucursal del Banco del Chubut en Mosconi

Desde el 3 de noviembre, la sucursal General Mosconi dejará de atender al público. La atención se redistribuirá entre otras dependencias de la ciudad.

El Banco del Chubut confirmó este lunes que a partir del 3 de noviembre la sucursal General Mosconi de Comodoro Rivadavia dejará de brindar atención al público en su actual edificio.

La medida se enmarca en un proceso de reubicación que la entidad ya venía analizando y cuya definición se aceleró tras los recientes movimientos sísmicos en la zona.

Para garantizar la continuidad de la atención, los clientes que necesiten realizar operaciones de caja, incluido el cobro de haberes jubilatorios por ventanilla, deberán dirigirse a la sucursal Centro, ubicada en San Martín 833. Para el resto de las gestiones presenciales, estará disponible la Oficina Comercial Km 5, situada en José Ingenieros 1287. Esta modalidad se mantendrá hasta nuevo aviso.

Asimismo, los clientes podrán continuar realizando sus operaciones a través de los canales digitales del Banco. AppBCH y Home Banking permiten efectuar transferencias, pagar servicios, consultar movimientos y descargar resúmenes.

Por su parte, App Patagonia 365 ofrece la posibilidad de consultar saldos y disponibles, descargar el último resumen, gestionar el PIN para créditos automáticos por cajeros y realizar denuncias por extravío.

También continuarán disponibles el Bot de Patagonia 365, a través del número +54 9 280 469 1460, las billeteras virtuales Google Wallet y MODO, y las compras en comercios con tarjetas de débito y crédito Patagonia 365.

Asimismo, podrán realizarse extracciones de efectivo en cajeros automáticos y comercios adheridos, sujetas a la disponibilidad de cada punto.

En paralelo, el Banco del Chubut avanza en las gestiones para reubicar la sucursal en otra dirección, con el objetivo de sostener su presencia y atención en la zona. Hasta que se concrete la nueva ubicación, los clientes podrán operar a través de las dependencias alternativas y los canales digitales disponibles.

“La entidad agradece la comprensión de sus clientes y recomienda tener en cuenta estas opciones para organizar sus operaciones”, se indicó en un comunicado de prensa.