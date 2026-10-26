Torres y Weretilneck inauguraron la Planta Compresora Holdich

Se completa la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico. La obra permitirá ampliar el acceso al gas natural en 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto a sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa (quien participó de manera remota), inauguraron este lunes la Planta Compresora Holdich, ubicada en Comodoro Rivadavia, cuya puesta en funcionamiento completa la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico, una obra estratégica para fortalecer y ampliar el abastecimiento de gas natural en la región.

La intervención, que demandó una inversión superior a los $61.830 millones, permitirá mejorar estructuralmente el suministro de gas para 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén, y habilitar nuevas conexiones domiciliarias después de años de restricciones por la saturación del sistema.

Acompañaron al mandatario el vicegobernador Gustavo Menna; los intendentes Othar Macharashvili (Comodoro Rivadavia), Mariel Peralta (Rada Tilly), Sebastián Balochi (Sarmiento), Gustavo Loyaute (Río Mayo), Ariel Molina (Corcovado), Micaela Bilbao (Lago Blanco), Patricia Tapia (Aldea Beleiro), Miguel Mongilardi (Alto Río Senguer) y Rubén Osvaldo Calpanchay (José de San Martín).

También estuvieron presentes jefes comunales e intendentes de distintas localidades de Río Negro y Neuquén; los ministros de Hidrocarburos, Federico Ponce, y de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, entre otros funcionarios como la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti. Asimismo, asistió el accionista y socio de Camuzzi Gas del Sur S.A., Alejandro Macfarlane.

Durante la ceremonia, Torres destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales, las entidades financieras y el sector privado para concretar obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo de la Patagonia y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

FUNDAMENTAL PARA LA PATAGONIA

Torres sostuvo que “este es un día importante desde lo simbólico, más allá de la obra de infraestructura que ya es una realidad”, y recordó que “cuando era diputado nacional, me parecía algo impensado que esas plantas de compresión que se estaban oxidando en un galpón en Rosario vinieran para la provincia, mientras Chubut era noticia porque, en pleno invierno, las escuelas tenían que cerrar porque no tenían presión de gas”.

“Frente a esas obras que quedaron inconclusas, teníamos dos opciones: la primera y más fácil, que era ‘patear la pelota’ hacia afuera, y la segunda, juntarnos y ponernos de acuerdo para ver cómo podíamos apalancarnos financieramente para hacer esas obras”, indicó.

En ese sentido, remarcó que “este resultado es inédito, porque todo comenzó con una obra de gas y después lo pudimos replicar en obras de conexiones eléctricas, y hoy podemos decir que esas plantas que estaban abandonadas en Rosario ya están conectadas y funcionando en Gobernador Costa, en Senguer y ahora en Holdich, donde está la obra troncal más importante con la conexión del Gasoducto Patagónico Cordillerano con el Gasoducto San Martín, a partir de una inversión de más de $60 mil millones”.

Luego señaló que “en épocas de bonanza económica, suele caerse en políticas demagógicas que desalientan la inversión, a través de las cuales, bajo falsas banderas de ‘soberanía energética’, atentan contra el más vulnerable, dejando sin conexión de gas al que más lo necesita”.

Asimismo, expresó que “me da mucha bronca cuando algunos señalan y buscan generar discordia en cuestiones que son un verdadero acto de justicia, mientras se llenan la boca hablando de ‘justicia social’, cuando la verdadera movilidad social ascendente es darle al que más lo necesita la posibilidad de tener acceso a estos servicios”.

“Muchas familias gastan entre 500 mil y 700 mil pesos mensuales para calefaccionarse a leña, con todo lo que eso implica en lo sanitario y en la calidad de vida, y realmente el salto de calidad de una familia que pasa de la leña al gas es la verdadera movilidad social ascendente; el resto son discursos pomposos”, manifestó Torres.

Por otra parte, sostuvo que “cuando hay un Estado nacional que deja de hacer una obra, en lugar de señalarlo y quejarnos, tenemos que ponernos de acuerdo, hacer alianzas público-privadas y, como estados provinciales, demostrar que se puede, como lo estamos haciendo en este momento”.

MAS CONEXIONES

Al referirse al impacto concreto de la obra, Torres destacó que “Corcovado, por citar un ejemplo, va a ser uno de los primeros pueblos de nuestra provincia que, gracias a esta obra, va a tener el cien por cien de las familias con gas”.

Asimismo, señaló que “Esquel cuenta, en poco más de un año y medio, con más de 450 conexiones y en menos de un año va a tener otras 500 para familias que vivían el trastorno de calefaccionarse a leña, y van a poder bañarse con agua caliente, como corresponde”.

“En menos de un año y medio, más de 3.800 familias chubutenses van a estar conectadas al gas, cuando hace dos años ni siquiera podía pensarse en tener factibilidad para una obra de estas características”, subrayó.

En esa línea, el mandatario puso de relieve que “hay obras como esta que tal vez no son visibles, pero son las que más falta hacen”.

“Gracias a esta obra, Lago Puelo va a poder tener su nuevo hospital, proyecto que no podía iniciarse porque hasta entonces no se contaba con la factibilidad. Y gracias a esta obra, las escuelas de nuestra cordillera no van a tener que perder más días de clase por falta de gas, y tampoco va a haber un solo loteo en la Comarca Andina habilitado sin que cuente con los servicios correspondientes, como tantas veces se hizo, estafando a tantas familias de nuestra provincia”, expresó.

Torres destacó el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén, junto al sector privado, para finalizar una obra que durante años permaneció inconclusa.