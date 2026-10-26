Dos conductores chocan frente a la comisaría de Rada Tilly

El estruendo del impacto alertó a los efectivos policiales. Los conductores fueron asistidos en el lugar y no sufrieron lesiones.

Un choque entre dos vehículos se registró este lunes por la mañana en Rada Tilly, en la rotonda que une las avenidas Almirante Brown y Sarmiento, a pocos metros de la comisaría de la villa balnearia. Pese al fuerte estruendo que provocó la colisión, no se registraron personas heridas.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 8:55. El ruido del impacto alertó a los efectivos policiales que se encontraban en la seccional, quienes salieron para verificar lo sucedido y asistir a los involucrados.

Los vehículos que protagonizaron el choque fueron una camioneta Renault Duster Oroch blanca, conducida por un hombre (N.L.B.), y un Ford Fiesta gris, al mando de una mujer (E.A.S.).

Ante la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia del servicio de emergencias Emec. La médica que intervino examinó a ambos conductores y constató que ninguno presentaba lesiones que requirieran su traslado a un centro asistencial.

Por otra parte, el personal policial verificó que ambos automovilistas contaban con la documentación reglamentaria en vigencia para circular.

Las actuaciones en el lugar estuvieron a cargo de efectivos policiales de la Comisaría de Rada Tilly.