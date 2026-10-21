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Atropellaron a un ciclista de 72 años y terminó en el hospital

El hombre sufrió una herida en la frente tras un choque en La Razón y Alfredo Palacios. La Fiscalía dispuso el secuestro de los dos vehículos.

Un ciclista de 72 años fue trasladado al Hospital Regional después de protagonizar un choque con un Peugeot 2008 este miércoles, pasadas las 16:10, en Comodoro. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles La Razón y Alfredo Palacios, por causas que se investigan.

Según el parte policial, el automóvil circulaba por La Razón en sentido oeste-este, mientras que el hombre avanzaba en una bicicleta Topmega por Alfredo Palacios, de norte a sur.

Tras el impacto, el ciclista sufrió una herida cortante en la región frontal, con abundante pérdida de sangre. Una ambulancia acudió al lugar y la médica a cargo dispuso su traslado preventivo al hospital para evaluar y atender las lesiones.

Personal de Tránsito municipal realizó el control de alcoholemia al conductor del Peugeot, cuyo resultado fue de 0,0 g/l. También intervino la División Criminalística, que llevó adelante las pericias para determinar cómo se produjo la colisión.

La fiscal de turno ordenó el secuestro preventivo del automóvil y de la bicicleta mientras avanza la investigación. Además, las autoridades constataron que en las inmediaciones no hay cámaras de seguridad públicas ni privadas que hayan registrado el choque.

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