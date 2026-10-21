El hombre sufrió una herida en la frente tras un choque en La Razón y Alfredo Palacios. La Fiscalía dispuso el secuestro de los dos vehículos.

Atropellaron a un ciclista de 72 años y terminó en el hospital

Un ciclista de 72 años fue trasladado al Hospital Regional después de protagonizar un choque con un Peugeot 2008 este miércoles, pasadas las 16:10, en Comodoro. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles La Razón y Alfredo Palacios, por causas que se investigan.

Según el parte policial, el automóvil circulaba por La Razón en sentido oeste-este, mientras que el hombre avanzaba en una bicicleta Topmega por Alfredo Palacios, de norte a sur.

Tras el impacto, el ciclista sufrió una herida cortante en la región frontal, con abundante pérdida de sangre. Una ambulancia acudió al lugar y la médica a cargo dispuso su traslado preventivo al hospital para evaluar y atender las lesiones.

Personal de Tránsito municipal realizó el control de alcoholemia al conductor del Peugeot, cuyo resultado fue de 0,0 g/l. También intervino la División Criminalística, que llevó adelante las pericias para determinar cómo se produjo la colisión.

La fiscal de turno ordenó el secuestro preventivo del automóvil y de la bicicleta mientras avanza la investigación. Además, las autoridades constataron que en las inmediaciones no hay cámaras de seguridad públicas ni privadas que hayan registrado el choque.