Tres vehículos chocaron en la Ruta 3 y una conductora terminó hospitalizada

Una mujer de 55 años fue trasladada al Hospital Alvear por dolores en el tórax. El choque en cadena ocurrió este martes frente al Corralón Municipal.

Un choque en cadena entre dos autos y una camioneta se registró este martes por la tarde en la Ruta 3, frente al Corralón Municipal . La conductora de uno de los vehículos recibió asistencia sanitaria y fue trasladada en ambulancia al Hospital Alvear.

Personal de la Comisaría Mosconi intervino alrededor de las 13:35, tras recibir el aviso del siniestro en el sentido de circulación norte-sur. Al llegar, constató que estaban involucrados un Volkswagen Vento, conducido por un hombre de 31 años; un Volkswagen Gol, al mando de una mujer de unos 55 años; y una Ford Ranger de la empresa Bairon, conducida por un hombre de unos 51 años.

La mujer que manejaba el Gol presentaba dolores en la zona del tórax. Personal sanitario la atendió en el lugar y luego dispuso su traslado al hospital. También participaron agentes de Tránsito Municipal.

Los tres conductores fueron sometidos a pruebas de alcoholemia, que arrojaron resultados negativos. Tras dar intervención al Ministerio Público Fiscal, se dispuso el secuestro de los vehículos, que quedaron en el Corralón Policial. La División Policía Científica fue convocada para realizar las actuaciones correspondientes.