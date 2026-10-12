Ciberataque a supermercados: hackearon la temperatura de las heladeras para arruinar la mercadería

Un ciberataque contra los sistemas de regulación frigorífica dejó fuera de servicio equipos de refrigeración de varios supermercados en Francia, elevó la temperatura de productos frescos y congelados y obligó a descartar mercadería en numerosos locales. La intrusión ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes y alcanzó a cadenas de distribución en distintas zonas del país.

El ataque se dirigió a sistemas fabricados por la empresa danesa Danfoss, que permiten vigilar a distancia congeladores y vitrinas refrigeradas, activar alertas ante fallas o subas anómalas de temperatura y programar ciclos automáticos de descongelamiento. Los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad detectada durante el verano que seguía sin corregirse en versiones antiguas del software.

Una vez dentro de los equipos industriales, modificaron de forma remota los parámetros de temperatura. El portal francés Le Parisien informó que la maniobra elevó la temperatura interna de las instalaciones; también se registró la activación remota del ciclo de descongelamiento. Como resultado, los alimentos frescos y congelados afectados dejaron de ser aptos para la venta o el consumo.

Entre 150 y 200 tiendas de la cadena Intermarché fueron alcanzadas, mientras que en Coopérative U el impacto se limitó a menos de un centenar de puntos de venta. También se mencionó a Monoprix y Leclerc entre otras cadenas afectadas por el ciberataque. De acuerdo con AFP, la pesquisa deberá establecer cuántos comercios fueron víctimas y la magnitud de las pérdidas de alimentos.