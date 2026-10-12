Bárbara Camila Aragón era de Villa Gobernador Gálvez y su familia la buscaba desde el sábado. Su cuerpo fue encontrado en una pensión, envuelto en una frazada.

Hallan el cuerpo de una joven de 26 años dentro de una valija y detienen a un expolicía

El cuerpo de una joven de 26 años fue encontrado dentro de una valija en una habitación de una pensión de Rosario. Por el hecho fue detenido un hombre de 37 años, expolicía de Santa Fe, que cuenta con antecedentes por narcotráfico.

La víctima fue identificada como Bárbara Camila Aragón. Su familia había empezado a buscarla el sábado, después de perder contacto con ella.

En la madrugada del domingo la búsqueda tuvo un dramático desenlace cuando llegaron a una casa ubicada en Juan José Paso al 6200 y dieron aviso a la Policía.

Según detallaron fuentes cercanas al caso a Rosario 3, el cuerpo estaba envuelto en una frazada, dentro de una valija y junto a una caja de reparto, en un sector de la cocina de un departamento situado en la planta alta de la pensión. El caso se investiga como femicidio.

De acuerdo con el relato de una familiar de la víctima, un remisero la había trasladado hasta ese domicilio durante la mañana del sábado.

Minutos después de dejarla, el conductor recibió un mensaje de WhatsApp en el que la joven le pedía que regresara a buscarla. El hombre volvió hasta el lugar y tocó bocina, pero, como no obtuvo respuesta, finalmente se retiró.

Ante la falta de noticias sobre Bárbara, sus familiares decidieron acercarse a la pensión. Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al inmueble y revisaron el departamento de la planta alta.

Allí encontraron al sospechoso de 37 años y, durante la inspección, descubrieron el bulto envuelto en una frazada dentro de una valija. Una médica del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) examinó el cuerpo y constató la muerte.

El acusado, identificado como Eliel S., había sido exonerado de la Policía de Santa Fe y tenía antecedentes por narcotráfico.

En 2021 fue condenado a seis años de prisión por integrar una banda que trasladaba cocaína desde Rosario hacia Reconquista. Su pasado judicial volvió a quedar bajo la lupa tras su detención por el asesinato de Bárbara.

Además, en julio de 2024 había sido demorado durante otro procedimiento policial, cuando llevaba prendas con insignias de la fuerza y una réplica de arma. En aquella intervención también se investigó una moto con la numeración adulterada. Según la información difundida sobre ese episodio, posteriormente recuperó la libertad.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación, con intervención de la fiscal Bertolotti.

La funcionaria ordenó la detención del expolicía por el delito de homicidio calificado por femicidio, consumado y en calidad de autor.

En paralelo, los investigadores secuestraron un teléfono celular para la realización de pericias informáticas. El análisis del dispositivo podría aportar información para reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer qué ocurrió dentro de la pensión.

Mientras avanzan las medidas judiciales, la Fiscalía busca determinar las circunstancias del crimen y reunir pruebas para esclarecer el femicidio de Bárbara Camila Aragón.