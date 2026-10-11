Fue en la calle Islas Malvinas Sur, donde una mujer de 46 años habría provocado daños en una Nissan Frontier.

Una mujer robaba en una camioneta en el barrio Ceferino

Una mujer de 46 años fue detenida este domingo por la mañana en el barrio Ceferino, sospechada de ingresar a una camioneta, provocar daños y sustraer distintos elementos de su interior.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:05, en la calle Islas Malvinas Sur, cuando personal de la Comisaría Seccional Segunda acudió al lugar tras un llamado de una denunciante y un aviso del Centro de Monitoreo, que alertaban sobre la situación.

Al arribar, los efectivos observaron a la mujer, quien, al advertir la presencia policial, arrojó al suelo un bolso de color beige. En su interior había varios elementos que fueron reconocidos por la denunciante como propios y que, según indicó, habían sido sustraídos de una camioneta Nissan Frontier.

Entre los objetos recuperados se encontraban un matafuego de un kilogramo, un portadocumentos del vehículo, un botiquín de primeros auxilios y un mameluco naranja con bandas reflectantes perteneciente a la Municipalidad.

Durante el procedimiento, los policías también constataron daños en la camioneta. Ante esta situación, se llevaron detenida a la mujer, identificada como Janet Anabella R., de 46 años.

La mujer quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras se avanza con las actuaciones por el hecho.