Una mujer robaba en una camioneta en el barrio Ceferino

Una mujer de 46 años fue detenida este domingo por la mañana en el barrio Ceferino, sospechada de ingresar a una camioneta, provocar daños y sustraer distintos elementos de su interior.
El hecho ocurrió alrededor de las 9:05, en la calle Islas Malvinas Sur, cuando personal de la Comisaría Seccional Segunda acudió al lugar tras un llamado de una denunciante y un aviso del Centro de Monitoreo, que alertaban sobre la situación.
Al arribar, los efectivos observaron a la mujer, quien, al advertir la presencia policial, arrojó al suelo un bolso de color beige. En su interior había varios elementos que fueron reconocidos por la denunciante como propios y que, según indicó, habían sido sustraídos de una camioneta Nissan Frontier.
Entre los objetos recuperados se encontraban un matafuego de un kilogramo, un portadocumentos del vehículo, un botiquín de primeros auxilios y un mameluco naranja con bandas reflectantes perteneciente a la Municipalidad.
Durante el procedimiento, los policías también constataron daños en la camioneta. Ante esta situación, se llevaron detenida a la mujer, identificada como Janet Anabella R., de 46 años.
La mujer quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras se avanza con las actuaciones por el hecho.