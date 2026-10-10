Hallan culpable al imputado de abusar a dos adolescentes

Un jurado popular determinó la responsabilidad penal del acusado. El 19 de octubre se discutirá el monto de la pena que cumplirá. Mientras tanto, quedó en prisión preventiva.

Un juicio por jurados realizado en la Sala de Audiencias de la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia culminó con un veredicto unánime de culpabilidad respecto a un hombre acusado por ocho hechos de abuso sexual en perjuicio de dos menores de edad, algunos de ellos gravemente ultrajantes, y otros abusos sexuales simples.

El juicio se desarrolló en el marco de una causa que se había iniciado con la denuncia de una mujer respecto a presuntos hechos de abuso sexual de los cuales habrían sido víctimas sus nietas menores de edad.

Luego de tres jornadas de juicio y escucharse el testimonio de 17 personas, además de la prueba producida respecto de dos procedimientos de Cámara Gesell y los alegatos de las partes, el jurado popular pasó a deliberar y finalmente informó a la magistrada que había llegado a un veredicto unánime.

Los doce integrantes del jurado popular declararon culpable al acusado respecto de los hechos formulados por la acusación y la jueza penal Daniela Arcuri dispuso la prisión preventiva del hombre, además de fijar para el 19 de octubre, a las 14, la audiencia de cesura de pena.

En el juicio el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general María Laura Blanco, mientras que la defensa del acusado estuvo a cargo de las defensoras públicas Carla Vanesa Vera y Luciana Risso.