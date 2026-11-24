Cuatro jóvenes recorrían el barrio Sismográfica de Comodoro Rivadavia durante la madrugada de este martes 24 de noviembre mientras transmitían en vivo por TikTok. Una vecina dio aviso a la guardia de la Comisaría Mosconi y, según contó, la emisión se hacía desde una cuenta con el nombre de usuario “David”.
Tras el llamado, los efectivos acudieron al barrio y encontraron al grupo. Allí identificaron a R. A., de 25 años, D. E. A., de 24, L. I. V., de 26, y A. E. P.
Una vez que la Policía verificó sus datos, los cuatro jóvenes se retiraron del sector. Según informó la dependencia, el procedimiento concluyó sin mayores inconvenientes.