Una vecina llamó a la Comisaría Mosconi cerca de las 00:40 del martes al advertir que el grupo transmitía su recorrido por las calles del barrio.

Cuatro jóvenes recorrían el barrio Sismográfica de Comodoro Rivadavia durante la madrugada de este martes 24 de noviembre mientras transmitían en vivo por TikTok. Una vecina dio aviso a la guardia de la Comisaría Mosconi y, según contó, la emisión se hacía desde una cuenta con el nombre de usuario “David”.

Tras el llamado, los efectivos acudieron al barrio y encontraron al grupo. Allí identificaron a R. A., de 25 años, D. E. A., de 24, L. I. V., de 26, y A. E. P.

Una vez que la Policía verificó sus datos, los cuatro jóvenes se retiraron del sector. Según informó la dependencia, el procedimiento concluyó sin mayores inconvenientes.