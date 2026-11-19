El encuentro se realizará el sábado 21 de noviembre en el Predio Ferial, bajo la consigna “Jesús, celebramos la vida”.

Las puertas abrirán a las 16 y habrá stands, patio de comidas y actividades para distintas edades. La entrada será libre y gratuita.

Las iglesias cristianas evangélicas de Comodoro Rivadavia se reunirán este sábado 21 de noviembre en el Predio Ferial para compartir una jornada de celebración y encuentro abierta a toda la comunidad. La convocatoria lleva el nombre “Comodoro Rivadavia para Cristo” y es una invitación a “celebrar la vida”.

La actividad reúne a distintas congregaciones cristianas, y la Dirección General de Culto de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia acompaña este evento que organizan las iglesias de la ciudad.

Desde las 16 horas, el público podrá recorrer los stands de expositores y disfrutar del patio de comidas. También habrá espacios de participación y diálogo para conocer el trabajo que las iglesias desarrollan en la ciudad y sus propuestas de acompañamiento a la comunidad.

La programación continuará a las 18 horas con la reunión de jóvenes en el auditorio. A las 20, se realizará la reunión general en el escenario central y, en simultáneo, tendrá lugar la reunión destinada a los niños en el auditorio.

La jornada incluirá momentos de música y danza, junto con la predicación de la Palabra de Dios, en una propuesta que invita a participar a las congregaciones, sus familias y a los vecinos de la ciudad.

La celebración se enmarca en el Día de las Iglesias Evangélicas, que se conmemora en la Argentina cada 31 de octubre, instituido por la Ley Nacional 27.741. Dicha fecha recuerda la Reforma Protestante iniciada en 1517.

La invitación es para el sábado 21 de noviembre, desde las 16 horas, en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, con entrada libre y gratuita.