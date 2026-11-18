Justo Barrientos recibió la pena máxima por los asesinatos de Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y por el intento de homicidio de Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del ataque.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°5 condenó este miércoles a Justo Fernando Barrientos a prisión perpetua por el ataque lesbofóbico ocurrido en mayo de 2024 en una pensión del barrio porteño de Barracas.

Los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander lo consideraron autor de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía, odio a la orientación sexual de las víctimas y el uso de un medio apto para crear un peligro común, en perjuicio de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Figueroa y Andrea Amarante.

El mismo encuadre se aplicó, en grado de tentativa, al ataque contra Sofía Castro Riglos. Además, el tribunal ordenó obtener el perfil genético de Barrientos para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 19 de febrero.

El ataque ocurrió entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de mayo de 2024, en una pensión de la calle Olavarría al 1600, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De acuerdo con la acusación, Barrientos arrojó una sustancia inflamable dentro de la habitación donde dormían las cuatro mujeres y prendió fuego uno de los colchones.

Cobbas murió el 7 de mayo en el Instituto del Quemado. Figueroa falleció dos días después, también como consecuencia de las heridas. Y Amarante murió el 12 de mayo tras permanecer internada en el Hospital Penna.

En tanto, Castro Riglos sobrevivió al incendio, aunque sufrió quemaduras y estuvo internada cerca de un mes. Ella no prestó declaración en el proceso, ya que el Cuerpo Médico Forense concluyó que no estaba en condiciones de hacerlo. En el juicio se discutió la posibilidad de incorporar, mediante su lectura, dos declaraciones que había dado ante personal policial durante su internación, aunque su representación desistió de ese pedido para evitar una nueva instancia que pudiera afectar su salud.

Durante el juicio, la fiscalía y las tres querellas sostuvieron que el fuego fue provocado de manera intencional y que el ataque estuvo atravesado por el odio hacia la orientación sexual de las víctimas. El fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi pidió prisión perpetua y afirmó que Barrientos las hostigaba por ser lesbianas y por ser mujeres.

Entre las pruebas expuestas durante el debate hubo peritajes que detectaron hidrocarburos en textiles analizados, un balde con marcas de quemaduras y olor a alcohol, además de testimonios de vecinos que ubicaron al acusado en el lugar. Varios declararon también sobre discusiones e insultos previos contra las víctimas.

La acusación sostuvo, además, que una de las mujeres intentó escapar de la habitación durante el incendio, pero fue agredida en el pasillo de la pensión. Para la fiscalía, esa secuencia mostró que Barrientos buscó impedir que las mujeres se salvaran de las llamas.

El hombre declaró el 16 de octubre. Negó haber iniciado el fuego, dijo que no recordaba detalles de aquella madrugada y cuestionó los relatos de dos vecinos que declararon haberlo visto golpear a una de las mujeres cuando ella intentaba salir de la habitación y apagar las llamas. También afirmó que respetaba a las víctimas y a la diversidad sexual.

Cabe recordar que, después del incendio, el hombre fue hallado en un baño de la terraza del edificio con una herida en el cuello y un cuchillo. Fue trasladado al Hospital Argerich, donde los médicos concluyeron que se trató de una autoagresión. Para entonces, ya estaba bajo custodia policial.