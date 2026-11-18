Mabel Astrada, de 68 años, contó por Radio 750 cómo fue que tomó la decisión de recurrir a la Justicia para denunciar al Presidente.

Durante sus años como trabajadora, Mabel Astrada imaginaba el tipo de vida que tendría cuando por fin lograra jubilarse. Sin embargo, al llegar a la edad descubrió que sus empleadores no habían pagado los aportes. Aun así, pudo sumarse a una moratoria. Pagó y se jubiló. Pero la tranquilidad que imaginaba para su retiro nunca llegó.

A sus 68 años, Astrada tomó la decisión de ir hasta los tribunales federales y denunciar civilmente al presidente de la Nación, Javier Milei, por acoso psicológico en medio de un ajuste que, dice ella, tiene a la gran parte de los jubilados resignados a no poder llenar el changuito ni comprar remedios.

Entrevistada por Radio 750, Astrada dio detalles de la denuncia: “Estoy cansada. No tengo ninguna bandera política. Como argentina, y porque veo que este país, yo tengo 68, me doy cuenta de que nunca estuvimos tan mal”.

“Yo me quise jubilar y no pude. Tuve que acogerme a una moratoria porque mis patrones se robaron los aportes. Y pude jubilarme. Y pensaba que iba a poder vivir, pero no se puede”, comentó.

Y aseguró que incluso esto ocurre siendo una persona con muchos privilegios: “Yo tengo la suerte de tener la casa de mis viejos y no ser tan enferma y tomar tanto medicamento. Pero vas al super, a la farmacia, y ves a pares, adultos mayores, y no llegan. Y dicen que no llevan las cosas. Y te cansa”.

Entonces, en este contexto, empezó a pensar la posibilidad de hacer una denuncia: “Y después escuchar que viven en otro país, en otro mundo, diciendo que estamos mejor que en el 2023. Yo siempre me manejé mucho por recursos humanos, siempre laburé. Y siempre decía que lo iba a denunciar”.

Así fue como tomó impulso y fue a hacer la denuncia: “Y fui a tribunales federales en octubre y lo denuncié por agravios e insultos. Porque dijo que vivíamos en orcolandia”.

“Y no lo hago por mí. Lo hago por la patria. Por ser argentina. En salud, lo del PAMI, es espantoso. Mi esposo tiene stents puestos, y la clínica le dijo que el cardiólogo no lo atiende más y que la receta le sale 30 mil pesos. Y las recetas te las cobran 10 mil pesos”, denunció.

Y añadió: “¿Qué hacés con 500 mil pesos? Vos ve la gente y tiene cara de tristeza, de angustia, de pesar. Y eso es porque una persona tóxica te golpea”.

Página12