Uthgra marchó en Comodoro y alertó por la pérdida del 30% del empleo regional

La movilización se realizó este lunes por la mañana como parte de una jornada nacional. Mariano Cembellín, secretario general del gremio, advirtió sobre el avance de la precarización laboral y la pérdida de poder adquisitivo en la hotelería y la gastronomía.

Trabajadores gastronómicos y hoteleros se movilizaron este lunes por la mañana en Comodoro Rivadavia para reclamar respuestas del Gobierno nacional y de las autoridades de la región. El secretario general de Uthgra, Mariano Cembellín, estimó que el sector perdió alrededor del 30% de sus puestos de trabajo en la región y cifró en 82.000 los empleos perdidos en todo el país.

Cembellín señaló que la pérdida de poder adquisitivo comenzó durante la pandemia y se profundizó bajo el gobierno de Javier Milei. “Los trabajadores ya no aguantamos más, necesitamos una respuesta inmediata, tanto del Gobierno Nacional como de las autoridades de la región”, dijo en declaraciones a El Comodorense.

El dirigente vinculó la caída del empleo en la hotelería y la gastronomía con la retracción de la actividad petrolera, que, según explicó, también afectó a otros sectores de la economía regional. En ese contexto, destacó el trabajo que el gremio viene realizando con el Municipio para impulsar el turismo.

Cembellín recordó que el sindicato lleva años de trabajo en la región contra la precarización laboral y advirtió que esta volvió a ganar terreno en medio de la caída del empleo y del poder de compra de los salarios. “La situación es insostenible ya”, afirmó.

La movilización en Comodoro formó parte de una jornada impulsada por la conducción nacional de Uthgra, encabezada por Luis Barrionuevo. Como parte de la protesta local, el gremio había anunciado que visitaría distintos establecimientos gastronómicos de la ciudad para hacer oír el reclamo.