Habló la jubilada que pasó un mes presa por intentar llevarse mercadería de un supermercado

Stella Maris Chaves fue liberada tras pagar una caución de $150.000; fue procesada por tentativa de hurto de dos bandejas de fiambre, un paquete de salchichas y un trozo de carne envasada.

“Lo hice por hambre; no agarré una botella de alcohol, un electrodoméstico, ni siquiera artículos de higiene. Tampoco lastimé a nadie ni mostré un arma. Saqué comida porque realmente la necesitaba. Abrís mi heladera y está pelada... lo único que hay es una botella de agua. No siento vergüenza; camino con la frente bien alta. No tenía para comer: eso es lo que pasó”, dice Stella Maris Chaves, la jubilada que pasó más de un mes presa por haber intentado robar alimentos de un supermercado, y que solo fue liberada después de pagar una caución que supera, con creces, el monto de la mercadería que trató de llevarse sin pagar, escondida debajo de un abrigo.

“Estuve 35 días detenida sin visitas —agrega— y recién me liberaron después de pagar 150.000 pesos. ¿Sabés lo que significa para mí juntar esa plata? Cobro la jubilación mínima, o sea, unos 380.000 pesos. ¿Por qué no les hacen lo mismo a los políticos que roban millones? En vez de ayudar a los jubilados que nos estamos cagando de hambre, nos meten presos”.

El 9 de octubre pasado, Stella salió de su casa en San Fernando con la decisión tomada. Se alejó lo suficiente como para que no la reconocieran y cerca de las 20.30 ingresó con una amiga al Carrefour ubicado sobre la avenida Cabildo al 3100, en el barrio porteño de Núñez.

A pesar de la temperatura agradable, llevaba puesta una campera holgada. Con todo el disimulo del que era capaz, se guardó bajo la ropa dos bandejas de fiambre, un paquete de salchichas y un corte de carne envasado al vacío. No llegó a cruzar impune la línea de cajas: le cerraron el paso un par de policías, alertados por un empleado que estaba atento al circuito cerrado de videocámaras del comercio. La amiga de Stella se fue del lugar como si no la conociera.

“Le lloré a la policía —reconoce ahora—, les pedí que, por favor, me dejaran ir. Les expliqué que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, pero que no me quedaba otra opción porque no tenía para comer. Me llevaron al baño del supermercado y me tuvieron ahí un rato hasta que me subieron al patrullero”.

Stella fue trasladada con las esposas puestas a los consultorios del Cuerpo Médico Forense para constatar si tenía lesiones y luego fue alojada en una celda de la Alcaidía Nº 15 de Chacarita junto a otras siete detenidas. Su causa la tramitó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 25, a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini, quien el 26 de octubre le dictó la prisión preventiva, aun cuando la tentativa de hurto es un delito excarcelable. Lo hizo porque constató la existencia de un antecedente similar de 2025.

“Las detenidas no entendían por qué estaba ahí con ellas, y encima por tanto tiempo. Me decían que robar comida no era un delito, que mi defensor oficial estaba haciendo las cosas mal. Yo era la más vieja de todas, pero me adoraban. Cuando me fui, todas lloraron y hasta me hicieron una batucada para festejar. Anoche me llamaron desde la Alcaidía para preguntarme cómo estoy. Me quieren ayudar; no pueden entender que no tenga ni para comer”.

“ESE LUGAR ES INHUMANO”

El viernes 13 de noviembre, finalmente, Stella recuperó su libertad, luego del pago de una caución de 150.000 pesos y de otras medidas, entre ellas la obligatoriedad de fijar domicilio, presentarse cada 15 días en la sede del juzgado y abstenerse de acercarse a menos de 300 metros del supermercado donde fue detenida durante el tiempo que dure el proceso.

“La pasé muy mal mientras estuve presa. Dejé de tomar mis remedios para la gastritis y, encima, me intoxiqué con la comida que nos daban. Te podés estar muriendo que ahí no te llaman a un médico. Estaba tan mal que se dieron cuenta y me trasladaron a un hospital donde estuve cuatro horas con suero. La mayoría de las detenidas de la Alcaidía viven descompuestas y vomitando porque les sirven comida en mal estado. Ese lugar es inhumano”, denuncia.

Stella tiene 67 años y prácticamente crió sola a sus seis hijos porque el padre abandonó el hogar. Solía ganarse el sustento de su familia limpiando casas por hora. El poco dinero que percibe por la jubilación lo gasta en el tratamiento médico de una de sus hijas que padece una enfermedad grave. Recibe la ayuda de una de sus nietas, con la que vive en la casa familiar de San Fernando, y con lo que le puede aportar el hijo menor con su sueldo de bachero en una pizzería.

“No sé cómo voy a hacer para salir adelante. Ojalá que esta nota sirva para que le toque el corazón a la gente y me den una mano. Estoy muerta de hambre, esa es la verdad”, vuelve a decir Stella sin rodeos. Agrega un último pedido: “Me gustaría conocer al Presidente para contarle mi situación y la de todos los jubilados en la Argentina. Me conformaría con que me reciba unos minutitos nada más para decirle las cosas que estamos sufriendo en el país. El Presidente tiene que ponerse en los zapatos de los otros. Yo estuve más de un mes presa porque no tenía para comer después de haber trabajado toda mi vida. No me parece algo justo. Quiero que ningún otro jubilado tenga que pasar por lo mismo que pasé”.

Fuente: La Nación