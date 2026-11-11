Murió Ximena de Tezanos Pinto, la "polémica vecina" de Cristina Kirchner

La mujer que se hizo famosa por sus provocaciones a Cristina Kirchner desde su balcón del edificio de Recoleta falleció este martes a los 59 años.

Este martes 10 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Ximena de Tezanos Pinto a los 59 años. La mujer, que saltó al centro de la escena mediática argentina por habitar el departamento ubicado inmediatamente arriba de la residencia de Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta, atravesaba un delicado cuadro de salud que desencadenó su deceso.

Según informaron allegados a su entorno familiar, citados por Infobae, De Tezanos Pinto venía dando batalla desde hacía un tiempo contra una enfermedad terminal, desenlace que generó pesar entre sus seguidores e impacto en el ámbito político y mediático.

Lejos de una convivencia apacible, la figura de De Tezanos Pinto se caracterizó por una abierta militancia anti-kirchnerista y por utilizar la fachada de su departamento en la esquina de Uruguay y Juncal como plataforma de hostigamiento.

Entre sus intervenciones más controversiales se recuerda la colocación de un enorme banner en el frente del edificio con el texto de la condena a la ex presidenta en la causa Vialidad, además de banderas y pancartas dirigidas contra los militantes que se concentraban en la calle.

Durante 2022, la controversia en torno a su figura escaló drásticamente cuando se conoció que abrió las puertas de su piso a referentes de la agrupación extremista Revolución Federal —como Jonathan Morel y Gastón Guerra—, apenas semanas antes del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.

A pesar del paulatino deterioro de su salud producto de la enfermedad terminal que padecía, mantuvo sus posturas intransigentes en redes sociales hasta sus últimos meses, consolidándose como una de las caras más polémicas del anti-kirchnerismo mediático, recuperó el sitio minutouno.com.