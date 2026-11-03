Cayó desde 10 metros mientras pintaba un edificio en Madryn

El accidente laboral ocurrió el lunes, en una construcción ubicada sobre la calle Villarino al 142. El obrero realizaba tareas de pintura cuando, por causas que se investigan, cayó al suelo.

Un trabajador de la construcción resultó herido este lunes tras caer desde una altura aproximada de 10 metros mientras realizaba tareas de pintura en una obra ubicada sobre la calle Villarino al 142, en Puerto Madryn.

El accidente se produjo cerca de las 13:20. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el operario se encontraba trabajando en altura cuando, por circunstancias que aún no fueron esclarecidas, se precipitó al suelo.

Según trascendió, al momento del episodio contaba con elementos de protección personal, entre ellos casco y arnés de seguridad. Sin embargo, las causas que provocaron la caída todavía son materia de investigación.

Tras el accidente, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de efectivos policiales y una ambulancia del Hospital Andrés Ísola. El trabajador fue asistido y posteriormente trasladado al centro de salud para recibir atención médica.

También se hizo presente personal de Policía Científica, que llevó adelante las tareas periciales correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Hasta el momento no se difundió información oficial sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la evolución del trabajador. Se aguarda un parte médico que permita conocer su estado de salud.