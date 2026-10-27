Estaba con su mamá en la puerta de un jardín de infantes, esperando la salida de su hermano.

Tragedia en Quilmes: murió un bebé al que le cayó una palta en la cabeza

Un bebé de 12 días murió luego de que una palta le cayera sobre la cabeza, cuando se encontraba con su mamá en la puerta de un jardín de infantes en el partido bonaerense de Quilmes. La Justicia caratuló el hecho como homicidio culposo.

Según informaron fuentes policiales, el trágico hecho ocurrió el viernes 22 de octubre cuando una mujer se encontraba con su bebé de 12 días en la puerta de un jardín de infantes, ubicado en el cruce de las calles Conesa y Sarmiento, en Quilmes.

Mientras esperaba que se hiciera el horario para retirar a otro de sus hijos, una palta de gran tamaño cayó desde la copa de un árbol y golpeó la cabeza del bebé.

El bebé fue trasladado de urgencia a la Guardia Pediátrica del Sanatorio La Trinidad de Quilmes, donde murió este sábado tras permanecer varios días internado en grave estado, de acuerdo al parte policial de la Comisaría Quilmes Primera, detalló Página 12.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N.° 9, que primero calificó el hecho como “lesiones culposas” y luego recaratuló a “homicidio culposo”.