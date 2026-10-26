El debate por el homicidio de Jorge David Nieves comenzará este miércoles 28 de octubre. Mauro Pavei es el único acusado y seguirá en prisión preventiva hasta que finalice el juicio.

Jorge Nieves: tres disparos y un crimen que llega a juicio por jurados

El juicio por el crimen de Jorge David Nieves, ocurrido el 27 de febrero de 2025 en el barrio Quirno Costa, ya tiene jurado. Este lunes se realizó la audiencia de selección de los 12 integrantes titulares y los dos suplentes que intervendrán en el debate, cuyo inicio está previsto para este miércoles.

Mauro Fabián Pavei llega a juicio acusado como autor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Permanece privado de su libertad bajo prisión preventiva, medida que se extenderá hasta la culminación del proceso.

La selección de jurados, conocida como Voir Dire, se desarrolló en la Ciudad Judicial por razones de seguridad. Durante la audiencia se evaluaron la aptitud y la imparcialidad de las personas convocadas por la Oficina Judicial tras el sorteo del padrón electoral.

El juez penal Mariano Nicosia presidió la instancia e informó a los ciudadanos sobre sus funciones, deberes y responsabilidades, además de las consecuencias y penalidades previstas ante eventuales incumplimientos, conforme a la Ley XV N.º 30 de Juicio por Jurados.

La Fiscalía estuvo representada por el fiscal general Martín Cárcamo, acompañado por la funcionaria Diana Guzmán y la psicóloga del Ministerio Público Fiscal, Claudia Pis. La defensa del acusado quedó a cargo de los defensores públicos Gustavo Oyarzún y Alejandro Varas.

LA ACUSACION POR EL ATAQUE

Según la acusación, el 27 de febrero de 2025, alrededor de las 16, Pavei llegó caminando a la escalera ubicada sobre la calle Dabrowsky, casi en su intersección con el pasaje Moure. Allí estaban Nieves y otra persona.

La Fiscalía sostiene que el acusado extrajo un arma de fuego, apuntó a Nieves y le dijo “quedate quieto”, antes de efectuar dos disparos. Uno de ellos impactó en la mano izquierda de la víctima.

Siempre de acuerdo con la imputación, Pavei colocó luego el arma casi sobre el rostro de Nieves y realizó un tercer disparo, que le provocó la muerte de manera instantánea. Tras el ataque, huyó en dirección a su vivienda.