Facundo Moyano y Candela Arizaga citados el mismo día

El dirigente sindical debe declarar a las 10:00 y la influencer a las 13:00 en la fiscalía. La citación surge tras el pedido de la defensa del exdiputado para levantar la restricción de acercamiento.

En el marco de la investigación judicial por supuesta violencia de género y privación ilegítima de la libertad, el dirigente sindical Facundo Moyano y la influencer Candela Arizaga fueron citados a declarar este jueves ante la fiscalía en horarios diferenciados, en una jornada clave para definir el futuro de la medida perimetral vigente.

Moyano fue convocado en primer turno para las 10:00, tras un pedido de su defensa técnica orientado a dejar sin efecto las medidas restrictivas dictadas en su contra. De acuerdo con lo manifestado por su representación legal, ambas partes habrían expresado su intención de continuar la relación afectiva.

Por su parte, Arizaga deberá comparecer a las 13:00. Su presentación se fijó luego de no haber acudido a la citación previa del pasado 19 de octubre, fecha en la que debía ser evaluada por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). Tras rechazar el justificativo presentado por su abogado, Roberto Herrera, la fiscal Florencia Nocerez dispuso la nueva fecha de audiencia.

La fiscalía busca precisar la situación actual de la joven y esclarecer las circunstancias de un reciente viaje a Europa que ambos habrían realizado de manera conjunta, a pesar de que la prohibición de acercamiento se encontraba plenamente vigente dentro del territorio nacional.