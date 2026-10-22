La versión oficial indicó que el Presidente sufrió un accidente doméstico que lo obligó a ponerse el vendaje.

Por qué Milei usó una venda en el cuello durante su viaje a España

El presidente Javier Milei fue visto con una venda en su cuello durante su paso por Madrid, en su séptima visita a España, y despertó la curiosidad de los espectadores y los usuarios en redes sociales. Fue durante una conferencia de prensa con medios españoles que el mandatario apareció con un apósito de gran tamaño en el sector izquierdo de su cuello.

Fuentes oficiales confirmaron a La Nación que se trató de un incidente doméstico. El Presidente salió de la bañadera y se golpeó, lo que le provocó un hematoma. El accidente ocurrió hace “unos días” y el mandatario se encuentra “bien”, según indicaron.

La secuencia ocurrió durante un diálogo con los medios locales que finalizó con un ataque de Milei a una periodista después del acto Nueva Economía Forum. Mientras Milei salía del establecimiento, las cámaras lo enfocaron y se notó la venda de gran tamaño y de color claro que se destacaba.

Lo que comenzó como un clima ameno escaló rápidamente cuando Julia Molina, de la Cadena Ser, le consultó al titular del Ejecutivo si su visita resultaba incómoda para el Partido Popular y a Vox. “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”, le respondió Milei.

El viaje estuvo marcado por la ausencia de encuentros con dirigentes de peso de la derecha de España, con excepción de la reunión confirmada a última hora con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la cual solo se difundieron imágenes sin audio.