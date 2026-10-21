Diputados restableció la ley de Tierras del kirchnerismo

Con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones, el oficialismo aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones, el oficialismo logró aprobar la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada. El texto vuelve al Senado para su sanción definitiva, luego de que la Cámara de Diputados restableciera la ley de Tierras sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, que le pone límites a la venta de terrenos rurales en manos de extranjeros.

En un giro que meses atrás parecía impensado, el oficialismo logró aprobar en el recinto de la Cámara de Diputados la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada. Se trata de la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y que en el Senado le significó un verdadero dolor de cabeza a Patricia Bullrich ya que, entre sus puntos salientes, apuntaba a derogar la ley de Tierras sancionada en 2011, y que le pone un límite del 15% a la venta de tierras a personas que no vivan en la Argentina. Por falta de votos, la exministra debió suprimir ese capítulo.

En aquel entonces, la iniciativa fue aprobada por 37 a 33 votos en el Senado. Entre otros temas, el texto introduce modificaciones en las expropiaciones para que "hagan el menor daño a la propiedad privada", como señaló el diputado de LLA y miembro informante, Santiago Santurio, al defender la iniciativa. A grandes rasgos, este capítulo establece que "la utilidad pública será de interpretación restrictiva".

En este sentido, la iniciativa considera indemnización por el lucro cesante cuando sea "consecuencia directa e inmediata de la expropiación". Al mismo tiempo, fija el plazo límite de "ocupación temporánea anormal" en un máximo de 90 días.

A propósito de los desalojos, la iniciativa, que fue impulsada por Federico Sturzenegger, amplía su posibilidad para "todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado". Al mismo tiempo, garantiza hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre "la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo".

Ahora bien, el texto dictaminado en comisión en la Cámara de Diputados le introdujo una modificación a la media sanción del Senado. Reincorporó la ley de Tierras sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner. Pero, mientras la versión original, impulsada por el "Coloso", buscaba derogar la ley, la versión aprobada por la Cámara baja restablece la ley kirchnerista y "deroga la derogación" de la misma, contemplada en el DNU 70/23.

"Han vuelto a la ley del peronismo", chicaneó el massista Diego Juliano, al hacer hincapié en el restablecimiento de la Ley de Tierras -tema al que Santurio no aludió en su dircurso. "Pusieron a la Argentina en venta al 100%", les recriminó el diputado.

“Pretendían llevarse puesta la Ley de Tierras, la Ley de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares en la Argentina y la Ley de Manejo del Fuego. Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate del ministro Sturzenegger. No porque el gobierno haya entrado en razones, sino por los cuestionamientos institucionales, judiciales, pero, sobre todo, por la presión de gran parte de la sociedad”, dijo a su turno el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.