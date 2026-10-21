Torrendell cuestionó a los estudiantes y le recordaron que tardó 15 años en recibirse

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, cuestionó el tiempo que tardan los estudiantes en graduarse y le recordaron que él demoró 15 años en obtener su licenciatura.

El tiempo que les lleva a los estudiantes terminar una carrera quedó en el centro de un cruce entre el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y la diputada radical Mariela Coletta. Mientras el funcionario defendía las partidas universitarias y cuestionaba los índices de graduación, la legisladora le recordó que él había tardado 15 años en obtener su licenciatura.

La discusión se produjo durante el debate presupuestario en el Congreso, en medio de la polémica por el desfinanciamiento de las universidades. Torrendell sostuvo que el “costo fiscal” por graduado asciende a 80 millones de pesos y afirmó que, de cada diez estudiantes que ingresan a una universidad estatal, menos de dos se reciben “en tiempo y forma”.

El secretario planteó que la inversión debía evaluarse por su rendimiento en términos de “eficiencia y equidad”. Coletta respondió con un repaso de su recorrido académico.

“Usted se anotó en una universidad en el año 88 para Abogacía, lo dejó vaya a saber por qué motivos personales. En 1990 se anotó en la carrera que sí estudió efectivamente y su egreso fue en 2005, 15 años después”, señaló sobre la Licenciatura en Ciencias de la Educación que Torrendell cursó en la Universidad Católica Argentina.

La diputada cuestionó que se juzgara la duración de los estudios sin contemplar las circunstancias de cada persona. Mencionó el trabajo y las situaciones personales que pueden llevar a interrumpir una carrera, y preguntó si correspondía poner en duda la voluntad de progresar de quienes demoran en recibirse.

Coletta también sostuvo que Torrendell había realizado un posgrado en Ciencia y Técnica mediante una beca obtenida en Chile. A partir de ese antecedente, le reprochó la política del Gobierno hacia el sistema científico.

“¿A usted le parece mal que los gobiernos inviertan en becas para Ciencia y Tecnología? Porque acá este Gobierno desfinancia el Conicet. Esto me lleva al ejemplo de la escalera. Subo la escalera y la pateo para que nadie más suba”, expresó.

La legisladora extendió su crítica a Marcos Galperin. Afirmó que el empresario estudió en el exterior con una beca de YPF y que recibe subsidios equivalentes a los gastos de funcionamiento de toda la UBA, que cifró en 80 millones de dólares.

También señaló que graduados de esa universidad ocupan los cargos de mayor jerarquía en Mercado Libre y cuestionó las críticas del empresario a la educación pública. “Usan el sistema, le sacan provecho y después lo rompen”, sostuvo.