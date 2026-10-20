Presentaron al intendente los avances de la Diplomatura en IA

La propuesta de la Secretaría de Cultura municipal transita su tercer año y consolida el posicionamiento de Comodoro en el desarrollo de políticas públicas de cultura digital y alfabetización mediática.

En el marco del Programa de Cultura Digital y Alfabetización Mediática que lleva adelante la Secretaría de Cultura, este martes la funcionaria de la cartera, junto a los coordinadores que llevan adelante la propuesta, presentaron al intendente Othar Macharashvili los avances de la Diplomatura en Inteligencia Artificial y Cultura Digital.

La iniciativa, coordinada por Laura de la Torre, Horacio Avendaño y Sebastián Novomisky, cuenta con el acompañamiento de organismos internacionales como UNESCO e IberCultura Viva y amplía su alcance a nivel local, provincial e internacional.

Durante el encuentro, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó el crecimiento de esta política pública. “Le informamos al intendente todos los avances de este programa que ya transita su tercer año. No solo tiene una proyección a nivel local, sino también provincial e interprovincial, sumando a la provincia de La Rioja. Además, contamos con un alcance internacional a través de IberCultura Viva, trabajando con municipios de 19 países diferentes”, expresó la funcionaria.

Asimismo, señaló que el curso internacional cuenta con más de 250 participantes y que la diplomatura ya supera los 140 inscriptos de toda Latinoamérica. También destacó la continuidad del trabajo con UNESCO, que mantiene a Comodoro Rivadavia como municipio piloto y fortalece sus perspectivas de crecimiento.

Desde la coordinación, se resaltó la transformación de la experiencia territorial desarrollada en Comodoro y otras localidades de Chubut en una propuesta académica de educación superior, con doble titulación y modalidades de posgrado y extensión. La formación busca brindar herramientas para abordar desafíos como la brecha digital en personas mayores y el uso problemático de pantallas en las infancias.

Además, la diplomatura cuenta con una cursada híbrida y asincrónica, orientaciones en Educación, Gestión de Gobierno y Gestión Cultural, y la participación de referentes nacionales e internacionales en sus bloques iniciales.