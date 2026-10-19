El Centro de Monitoreo alertó a la Policía y el sospechoso fue interceptado en San Martín y Los Damascos.

Robó una cubierta en el Abásolo y lo detuvieron

Un hombre de 38 años fue aprehendido este lunes por la tarde en Comodoro Rivadavia, acusado de robar una cubierta con llanta de una vivienda del barrio Máximo Abasolo.

El procedimiento se registró alrededor de las 17, luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre el ingreso de una persona a una propiedad ubicada en la calle Los Perales, de donde habría sustraído el elemento.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría Seccional Séptima se dirigieron al lugar y localizaron al sospechoso en la esquina de las calles San Martín y Los Damascos. El hombre llevaba consigo la cubierta y era seguido de cerca por el damnificado, quien no lo había perdido de vista.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a su aprehensión en el lugar, en presencia del denunciante.

El elemento recuperado fue una cubierta marca Goodyear, medida 245/70 R16, con su respectiva llanta. El detenido fue identificado como Erick Roberto A., de 38 años.