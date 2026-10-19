Tras la intervención policial y de los servicios de emergencia en el Hotel Austral, la circulación vehicular se normaliza paulatinamente en Moreno y Rivadavia.

El hombre está a salvo y finalizó el operativo en el centro

El hombre que se encontraba en la azotea del Hotel Austral logró bajar y está a salvo. Con ese desenlace, finalizó el operativo de seguridad que se desplegó este lunes por la mañana en el centro de Comodoro.

El procedimiento había comenzado alrededor de las 10, cuando se advirtió su presencia en el techo del edificio. Personal policial y de emergencia intervino en el lugar, mientras se colocaron vallas sobre avenida Rivadavia, entre Moreno y Güemes, para impedir el tránsito vehicular.

Tras la finalización del operativo, la circulación comenzó a restablecerse de manera paulatina. Por el momento se desconocen los motivos que originaron la situación y se aguarda el parte oficial de las fuerzas de seguridad.