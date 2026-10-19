La conductora advirtió humo en el sector del motor, detuvo la marcha y logró salir antes de que las llamas lo consumieran por completo.

Un Ford Ka se incendió por completo frente a una escuela

Un automóvil Ford Ka quedó destruido por un incendio este lunes, alrededor de las 10:20, sobre la avenida Chile, frente a la Escuela 155. La conductora, de 27 años, logró descender a tiempo y no sufrió lesiones.

Según informaron fuentes de la Comisaría Seccional Quinta, la mujer circulaba por la concurrida avenida cuando advirtió una importante columna de humo que salía de la zona del capot.

Ante esa situación, detuvo la marcha a un costado de la calzada y descendió rápidamente del rodado. Sin embargo, el fuego avanzó y terminó consumiendo el vehículo por completo.

Tras el alerta, intervino una dotación del Destacamento N.º 1 de Bomberos Voluntarios, a cargo del sargento Pablo Figueroa, cuyos efectivos trabajaron para sofocar las llamas y controlar la situación.

El episodio no dejó personas heridas, aunque el automóvil sufrió daños materiales totales.