Un primer encuentro con caballos para superar miedos

El acercamiento fue progresivo. Durante una visita al complejo KAU Patagonia, 17 jóvenes con discapacidad del Centro Socioterapéutico tuvieron un primer contacto con caballos entrenados y lograron superar los temores iniciales que les generaba la experiencia.

La actividad se realizó este lunes en el espacio de terapias asistidas con animales ubicado detrás del barrio Altos de la Villa de Rada Tilly. Los participantes asistieron con sus acompañantes y compartieron un recorrido guiado que también incluyó el contacto con perros adiestrados y una jornada al aire libre.

La propuesta formó parte del proyecto y taller “Nosotros sujetos de derechos”, que lleva adelante la Municipalidad a través del Centro Socioterapéutico, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. Según se destacó desde la organización, el encuentro permitió incorporar la estimulación con animales a los esquemas habituales de tratamiento y generó beneficios emocionales entre los participantes.

Desde la Dirección de Discapacidad valoraron la posibilidad de acceder al complejo. “Estamos muy contentos de poder contar con este espacio y poder avanzar en todo lo que es la terapia con animales, que es fundamental”, expresaron.

También señalaron la importancia de sostener estas iniciativas mediante la articulación entre actores locales, con el propósito de garantizar el derecho al esparcimiento, la salud integral y el bienestar de las personas con discapacidad.