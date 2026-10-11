Provincia avanza con la pavimentación de 77 cuadras en Rada Tilly

La intervención contempla la ejecución de pavimento asfáltico, con un plazo de obra de ocho meses y una inversión de más de $4.700 millones.

El Gobierno del Chubut, en conjunto con el Municipio de Rada Tilly, puso en marcha los trabajos de pavimentación de 77 cuadras de la localidad. La intervención se desarrolla en el marco del Plan Galina de Obra Pública.

La obra está a cargo de la empresa contratista Rigel SA, cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses y representa una inversión de $ 4.759.001.729,82. El proyecto prevé la colocación de pavimento flexible asfáltico con asfalto CA30, a partir de una intervención integral sobre la estructura vial.

Las tareas incluyen la reconstrucción y readecuación de la subrasante, con la ejecución de terraplenes en los sectores que requieren relleno. Posteriormente, se construyen las capas de subbase y base granular, que conforman la estructura de soporte del pavimento.

El proyecto también contempla trabajos complementarios para adecuar la infraestructura existente, entre ellos la readecuación de bocas de registro, la construcción de badenes y cordones, y la ejecución del señalamiento vial.

La intervención se lleva adelante mediante el trabajo articulado entre los organismos provinciales y el Municipio de Rada Tilly, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial urbana y las condiciones de circulación en los sectores alcanzados por la obra.