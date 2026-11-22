Ya están abiertas las inscripciones para la edición 2027, que se realizará del 4 al 29 de enero. Por primera vez habrá un horario para los grupos de 2 y 3 años. La convocatoria abarca hasta sexto grado inclusive.

La colonia municipal de vacaciones de Rada Tilly recibirá este verano a chicos y chicas desde los 2 años cumplidos. Los grupos de 2 y 3 años asistirán de 14 a 16.30, mientras que el resto participará de 13.30 a 17.

La incorporación de los más chicos surgió del trabajo conjunto de las áreas municipales de Deporte y Desarrollo Social y Salud. La iniciativa forma parte del proyecto de Primera Infancia que el Municipio lleva adelante con UNICEF Argentina y la Red de Innovación Local (RIL), una organización sin fines de lucro que conecta, capacita y acompaña a gobiernos locales para resolver desafíos públicos y mejorar la calidad de vida en las ciudades.

Durante enero habrá juegos, deportes y actividades al aire libre pensadas para que los chicos aprendan, ganen autonomía y se relacionen con otros a partir de experiencias compartidas. El entorno natural de Rada Tilly también será parte de las jornadas, con propuestas para conocer la flora autóctona, disfrutar del ambiente y aprender a cuidar los espacios naturales.

Las familias pueden hacer consultas por WhatsApp al 2974 378330.