El hecho ocurrió este sábado por la mañana en un inmueble de la calle Sarmiento al 100.

Un hombre de 34 años fue detenido durante la mañana de este sábado, luego de ser sorprendido mientras arrojaba piedras y escombros contra una vivienda ubicada en pleno centro de Comodoro Rivadavia. El procedimiento se concretó tras una alerta del Centro de Monitoreo, cuyos operadores advirtieron la situación a través de las cámaras de seguridad.

El episodio ocurrió alrededor de las 7:15 en un inmueble situado en Sarmiento al 108, propiedad de un hombre de 38 años. Al observar que un sujeto arrojaba elementos contundentes contra la fachada y los laterales de la propiedad, los operadores dieron aviso inmediato al personal policial.

Efectivos de la Comisaría Seccional Primera acudieron al lugar y encontraron al individuo arrojando escombros contra la vivienda.

Como consecuencia del ataque, el inmueble sufrió daños materiales, principalmente por la rotura de los cristales de las ventanas laterales. No se registraron personas lesionadas.

Ante esta situación, los uniformados aprehendieron al sospechoso, identificado por sus iniciales como A.E.C., de 34 años, y lo trasladaron a la dependencia policial, donde quedó alojado en carácter de detenido judicial por el presunto delito de daños.

En el lugar también intervino personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes y tomó registros fotográficos de los daños ocasionados en la propiedad.

Finalmente, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal y a la Oficina Judicial. Por disposición de la jueza penal de turno, Daniela Arcuri, el hombre permanecería detenido en la Comisaría Seccional Primera hasta la realización de la audiencia de control de detención.