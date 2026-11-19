El hombre caminaba por la esquina de Base Irízar y Base Matienzo cuando lo interceptaron efectivos de la comisaría de Kilómetro 8. La consulta al sistema policial confirmó que tenía un pedido de captura vigente.

Lo reconocieron en un patrullaje y quedó detenido en Km 8

Un hombre fue detenido a las 14:55 de este jueves 19 de noviembre durante un patrullaje preventivo en Kilómetro 8.

Los policías lo vieron caminar por Base Irízar, en el cruce con Base Matienzo, y lo reconocieron como la persona sobre la que pesaba una orden de captura.

Los efectivos lo interceptaron en la vía pública y, tras identificarlo, consultaron sus datos en el sistema policial. La verificación confirmó que el pedido de captura, dispuesto por el juez Odrisio Jorge, seguía vigente. El hombre quedó detenido.