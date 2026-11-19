Un hombre fue detenido a las 14:55 de este jueves 19 de noviembre durante un patrullaje preventivo en Kilómetro 8.
Los policías lo vieron caminar por Base Irízar, en el cruce con Base Matienzo, y lo reconocieron como la persona sobre la que pesaba una orden de captura.
Los efectivos lo interceptaron en la vía pública y, tras identificarlo, consultaron sus datos en el sistema policial. La verificación confirmó que el pedido de captura, dispuesto por el juez Odrisio Jorge, seguía vigente. El hombre quedó detenido.