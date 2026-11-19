Una vecina pidió ayuda al 101 por los golpes en la puerta de su casa. Cuando llegó la Policía, el dueño del inmueble tomó una piedra con intención de arrojársela a una oficial e intentó golpear a un cabo.

El ruido de los golpes en la puerta despertó a los inquilinos de una vivienda de Maestro Geronazzo al 700, en el barrio Stella Maris. Una de las residentes llamó al 101 para pedir ayuda. A las 6:18 de este jueves 19 de noviembre, el Centro de Monitoreo dio aviso a la Seccional Tercera.

Los policías encontraron en el patio al propietario del inmueble, visiblemente alterado. Según el reporte policial, el hombre gritaba y decía que sus inquilinos lo habían amenazado de muerte. Los locatarios, por su parte, contaron que estaban durmiendo cuando los golpes los despertaron. Los efectivos consignaron que el hombre parecía estar bajo los efectos de estupefacientes u otras sustancias tóxicas.

El propietario se negó a identificarse y tomó una piedra con intención de arrojársela a la oficial subinspectora Antonela Belén Suca, según el relato policial. Los efectivos le pidieron en reiteradas ocasiones que se calmara y entrara a su domicilio. En ese momento, el hombre se abalanzó sobre el cabo primero Jonathan Mardones y le lanzó un golpe de puño que no llegó a impactarlo.

Los policías lo redujeron y lo trasladaron a la comisaría, donde ingresó a las 6:41. Fue identificado como N.J.W de 33 años. Se labraron actuaciones por infracción a los artículos 161 y 183 del Código de Convivencia Ciudadana, con intervención de Cinthia Iglesias, del Ministerio Público Fiscal, y de Chávez, titular del Juzgado de Paz.