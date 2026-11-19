El Grupo de Respuesta e Intervención Motorizada lo interceptó el miércoles por la noche en el barrio Quirno Costa. Circulaba sin casco y en una moto sin patente que tenía un pedido de secuestro por hurto.

El control se realizó en el cruce de la avenida Rivadavia y la calle Código 514. Los efectivos del Grupo de Respuesta e Intervención Motorizada (GRIM) vieron al adolescente circular sin casco en una Corven Energy 110 azul, sin chapa patente. Cuando le pidieron la documentación, el joven dijo que carecía de credenciales habilitantes.

Los policías revisaron los números de motor y cuadro y la División Sustracción Automotores los cotejó con el sistema oficial. La consulta confirmó que la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente emitido por la Seccional Sexta en una causa por hurto automotor.

Personal de Criminalística intervino en el lugar y secuestró preventivamente la moto. El adolescente fue trasladado en calidad de detenido a la Comisaría Seccional Cuarta por presunto encubrimiento. En la causa intervienen la fiscal Iglesia y la jueza penal Arcuri.

Según informó la Policía, las autoridades dispusieron que el joven quedara al cuidado de sus padres porque la dependencia carecía de un espacio adecuado para alojar a menores. Sus padres se comprometieron a presentarlo por sus propios medios ante la Oficina Judicial para la audiencia.