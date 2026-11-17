El procedimiento se realizó en Lisandro de la Torre y Francisco Behr. Los números de chasis y motor no coincidían con los registros oficiales.

Secuestraron una moto con la numeración adulterada y el conductor fue imputado

Personal de la Comisaría Seccional Quinta secuestró una motocicleta Betamotor 250 que presentaba irregularidades en la numeración del chasis y del motor. El conductor, un hombre de 40 años, fue imputado en libertad por infracción al artículo 289 del Código Penal.

El procedimiento se llevó a cabo este lunes, alrededor de las 21:40, en la esquina de avenida Lisandro de la Torre y Francisco Behr, durante un control de transporte público.

En ese contexto, los efectivos observaron a un hombre que trasladaba una motocicleta a pie. Al solicitarle la documentación correspondiente, manifestó que no contaba con licencia de conducir, cédula de identificación del rodado ni seguro obligatorio.

Ante esta situación, el personal policial realizó una consulta en el sistema SIFCOP y detectó que los números físicos del chasis y del motor no coincidían con los registros oficiales.

Por ese motivo, se solicitó la intervención de la División Sustracción Automotores. Los especialistas, a cargo del sargento Calfin, realizaron las verificaciones correspondientes y confirmaron que la numeración del vehículo había sido adulterada.

Finalmente, la funcionaria fiscal Belén Martini y la fiscal general Verona Dagoto dispusieron la imputación en libertad del conductor por presunta infracción al artículo 289 del Código Penal Argentino.

En tanto, la motocicleta quedó secuestrada y a disposición del Ministerio Público Fiscal.